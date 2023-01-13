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Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollardan temin ettiği ruhsatsız silahları bulundurduğu tespit edilen F.M. isimli şahsın üstünde, araç ve ikametinde arama yaptı. Yapılan arama neticesinde 4 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.M., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Jandarma 3. Sayfa Haberler

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