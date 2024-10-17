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Kastamonu'da Polis Memuru Eşini Vurarak Öldürdü

Kastamonu'da Polis Memuru Eşini Vurarak Öldürdü
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Kastamonu'da tartıştığı eşi Burçin Sevgi Telli'yi silahla vurarak öldüren polis memuru Ender Telli tutuklandı. Olay, Saraçlar Mahallesi'nde gerçekleşti ve genç kadının cenazesi Ankara'ya götürüldü.

Kastamonu'da tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren polis memuru tutuklandı.

Olay, önceki gün Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ender Telli ile eşi Burçin Sevgi Telli arasında tartışma çıktı. Tartışmada polis memuru Ender Telli, beylik tabancası ile eşi Burçin Sevgi Telli'ye ateş etti. 1 çocuk annesi Burçin Sevgi Telli, olay yerinde hayatını kaybetti. Telli'nin cenazesi yakınları tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan teslim alınarak Ankara'ya götürüldü. Genç kadının cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan polis memuru Ender Telli, karakoldaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kastamonu Politika Güvenlik 3-sayfa Ankara Polis Suç

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