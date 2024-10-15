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Kastamonu'da Polis Memuru Eşini Vurarak Öldürdü

Kastamonu'da Polis Memuru Eşini Vurarak Öldürdü
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Kastamonu'da bir polis memuru, evde tartıştığı eşini beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Olayın ardından zanlı teslim oldu, soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'da bir polis memuru, evde tartıştığı eşini beylik tabancası ile vurarak öldürdü.

Olay, Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında tartışma çıktı. Çift arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. E.T., kavga sırasında beylik tabancası ile eşine ateş etti. Kurşunun isabet ettiği 1 çocuk annesi Burçin Sevgi T., olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayan polis memuru E.T. eşini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Burçin Sevgi T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı E.T. ise polis ekiplerine teslim oldu. Cumhuriyet savcısı ve olay teri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Burçin Sevgi T.'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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