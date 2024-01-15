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Kastamonu'da Polis Ekipleri Tarafından Yakalanan Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kastamonu'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç, ekiplerin takibi ile yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç, ekiplerin takibi ile yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği araç sürücüsü durmak yerine kaçmayı denedi. Ekiplerin kovalamacası sonucu Kastamonu Havalimanı mevkiinde kaçan araç durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 44,30 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Yakalanan şahıslarla ilgili işlemlere başlandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güvenlik Uyuşturucu Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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