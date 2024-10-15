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Kastamonu'da Polis, 14 Bin 400 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirdi

Kastamonu'da Polis, 14 Bin 400 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirdi
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Kastamonu'da emniyet güçleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik bir operasyonda 14 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirirken, bir kişi hakkında adli işlem başlattı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 14 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışmalar çerçevesinde il merkezinde bir adreste yapılan aramada 720 paket halinde 14 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kastamonu Politika Makaron 3-sayfa Hukuk Polis

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