Kastamonu'da pikap yangını: Araç kullanılmaz hale geldi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Taşköprü Sulama Birliği'ne ait pikap arazide çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde alevlere teslim olan pikap kullanılmaz hale geldi.
Olay, Taşköprü ilçesi Tekoğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü Sulama Birliği'ne ait resmi plakalı pikapta, arazide yürütülen çalışma sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın pikapı sardı. Yangında pikap kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU