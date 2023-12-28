Kastamonu'da park halindeki araç yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'da park halindeki araç, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir sitede park halinde olan otomobilde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Otomobilin motor kısmından yükselen alevleri gören apartman görevlisi, yangın söndürme tüpüyle, yangın söndürme hortumuyla yanan araca müdahale ederek yangının büyümesine engel oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU