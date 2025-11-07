Kastamonu'da Otomobile Kamyon Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Kastamonu'da arıza yapan otomobile kamyonun çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İnebolu- Kastamonu karayolu Koru köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 37 AAP 225 plakalı otomobil, Kastamonu istikametinde seyir halindeyken arıza yaptı. Bu sırada aynı istikametten gelen A.M. yönetimindeki 37 DA 202 plakalı kamyon arıza yapan otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU