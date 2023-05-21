Kastamonu'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Devrekani- Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Ç. idaresindeki 34 GFH 178 plakalı Mercedes marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aynı istikamette seyir halinde olan Erhan A. yönetimindeki 37 BD 440 plakalı tıra arakadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Barlas E. ve Hamidiye Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU