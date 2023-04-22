Kastamonu'da otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Taşköprü- Kastamonu karayolu Çayırcık köyü mevkiinde yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'a seyir halinde olduğu öğrenilen İ.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil içerinde bulunan sürücü İ.E. ile eşi N.E. ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'nde sevk edilerek tedavi altına alındı. - KASTAMONU