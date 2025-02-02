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Kastamonu'da Otomobil Takla Attı: Anne ve Çocuk Yaralandı

Kastamonu'da Otomobil Takla Attı: Anne ve Çocuk Yaralandı
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Kastamonu'da virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu anne ve 5 yaşındaki çocuğu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da virajı alamayan otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada anne ve 5 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öznur Ç. (32) idaresindeki 37 HN 401 plakalı Fiat marka otomobil virajı alamayarak takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan çocuğu M.L.Ç. (5) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ters vaziyette kalan araç ise olay yerinde bulunan ekip ve vatandaşlar tarafından düzeltildi. Otomobil, daha sonra olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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