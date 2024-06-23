Kastamonu'da Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarparak takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Gömeç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfun A. idaresindeki 34 EEL 382 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yaklaşık yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu Mehmet A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yola saçılan mıcır ve araç parçaları Karayolları ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat sonra temizlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU