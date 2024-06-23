Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobil takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarparak takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Gömeç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfun A. idaresindeki 34 EEL 382 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yaklaşık yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu Mehmet A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yola saçılan mıcır ve araç parçaları Karayolları ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat sonra temizlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

 HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

 İsrail'de on binler sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek

İsrail'de on binler sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek

 AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek

AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title