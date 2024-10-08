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Kastamonu'da Otomobil Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı

Kastamonu'da Otomobil Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle önce kaldırıma ardından iki ağaca çarparak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde açlara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki 37 ES 120 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce kaldırıma, sonra da iki ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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