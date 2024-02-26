Kastamonu'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Çayırcık köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 LJ 246 plakalı Tofaş marka otomobil, ana yolda çıktığı sırada Niyazi A. idaresindeki 06 MEV 42 plakalı Mercedes marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Niyazi A. yönetimindeki otomobil, park halindeki 37 AC 830 plakalı Hyundai marka minibüse çarparken, Tofaş marka otomobil ise ağaca çarparak durabildi.

Kazada sürücü Niyazi A. ile diğer araçta bulunan Mükerrem G. ve Namık G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU