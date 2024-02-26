Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştıktan sonra başka araçlara da çarptı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Çayırcık köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 LJ 246 plakalı Tofaş marka otomobil, ana yolda çıktığı sırada Niyazi A. idaresindeki 06 MEV 42 plakalı Mercedes marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Niyazi A. yönetimindeki otomobil, park halindeki 37 AC 830 plakalı Hyundai marka minibüse çarparken, Tofaş marka otomobil ise ağaca çarparak durabildi.

Kazada sürücü Niyazi A. ile diğer araçta bulunan Mükerrem G. ve Namık G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MANİSA İFTAR VAKTİ | Manisa'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Icardi ceza aldı mı? Icardi kaç maç ceza aldı? Beşiktaş maçında oynayacak mı? MALATYA İFTAR VAKTİ | Malatya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! SAKARYA İFTAR VAKTİ | Sakarya'da iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KONYA İFTAR VAKTİ | Konya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ESKİŞEHİR İFTAR VAKTİ | Eskişehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KOCAELİ İFTAR VAKTİ | Kocaeli'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ERZURUM İFTAR VAKTİ | Erzurum'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ | Denizli'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ORDU İFTAR VAKTİ | Ordu'da iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ İFTAR VAKTİ | Kayseri'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MUĞLA İFTAR VAKTİ | Muğla'da iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! İZMİR İFTAR VAKTİ | İzmir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! DENİZLİ İFTAR VAKTİ | Denizli'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ücretsiz mi, kaç gün bedava? Sirkeci-Kazlıçeşme hattı durakları!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title