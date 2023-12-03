Kastamonu'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Kastamonu'da meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve bir otomobil ters döndü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen E.G. idaresindeki 37 SP 240 plakalı otomobil ile İ.K. yönetimindeki 37 ACU 875 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 37 ACU 875 plakalı otomobil ters döndü. Kazada sürücülerden E.G. ile diğer otomobilde bulunan H.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU