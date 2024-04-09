Kastamonu'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Araç ilçesi Araç- Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen İlhan Araç ve ailesinin bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada İlhan Araç ile aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İlhan Araç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU