Kastamonu'da Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Kastamonu'da gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazanın ardından sürücü, aracını olay yerinde bırakarak kaza yerinden ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Beyçelebi Mahallesi 125. Yıl Atatürk Caddesi üzerinde sürücüsü tespit edilemeyen 19 TT 146 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada otomobildeki büyük oranda hasar oluşurken sürücü ise, aracını kaza yerinde bırakarak olay yerinden ayrıldı. Vatandaşların ihbarı sonucu ağaca çarpan otomobil, tutulan tutanağın ardından kaza yerinden kaldırıldı. Ekipler, ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü tespit edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU