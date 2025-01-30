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Kastamonu'da Otomobil Kamyona Çarptı: Sürücü Yaralı

Kastamonu'da Otomobil Kamyona Çarptı: Sürücü Yaralı
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Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen kazada, otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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