Kastamonu'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Kastamonu'da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Davutca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametine seyir eden Serdal Muşlu (30) yönetimindeki 37 SL 409 plakalı Honda marka otomobil, Hasan Samancı (73) idaresindeki 37 BE 297 plakalı Massey Ferguson marka traktörle çarpıştı. Yaşanan feci kazada traktör ikiye bölünürken, araçlar refüje savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Serdal Muşlu ile traktör sürücüsü Hasan Samancı yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. - KASTAMONU