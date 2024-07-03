Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Cide karayolu Bağyurdu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide istikametinde seyir halinde olan A.B. idaresindeki 67 ADB 312 plakalı otomobil, yolda karşı istikamete dönüş yapmak isteyen S.G. yönetimindeki 06 ELG 539 plakalı Ford marka hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil kullanılmaz hale gelirken, hafif ticari araç ise yol kenarına sürüklenerek durabildi. Kazada araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.B., E.B. ve E.B., hafif ticari araçtaki yolculardan S.G., A.G., E.G. yaralandı. Hafif ticari araçtaki A.G., K.G., M.G. ve G.G. isimli çocuklar ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ile kaza sebebiyle korku yaşayan çocuklar, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU