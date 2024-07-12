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Kastamonu'da otomobil çarptı, adam ağır yaralandı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin çarptığı adam ağır yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin çarptığı adam ağır yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cide ilçesi Sahil karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Şaban K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan Şaban K. ağır yaralanırken, sürücü ise aracıyla olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Şaban K. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin Şaban K.'ye çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile Şaban K. metrelerce sürüklenirken, otomobil hızla uzaklaşıyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Cide Güvenlik Trafik Kazaları Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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