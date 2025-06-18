Kastamonu'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı

Kastamonu'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı
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Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen kazada, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan H.K. idaresindeki 34 UYG 48 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak refüje savruldu. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan C.G. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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