Kastamonu'da Otobüsten Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kastamonu'da şehirler arası otobüsten inen şahsın bavulunda 16 bin 800 adet sentetik ecza hapı ile bin 245 adet extacy ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sırasında şehirlerarası otobüs terminaline gelen yolcu otobüsünden inen şahsın şüpheli hareketleri polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Yapılan kontroller ve arama sonucu şahsın bavulundan 16 bin 800 adet sentetik ecza hapı ile bin 245 adet extacy ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU