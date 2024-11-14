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Kastamonu'da Oto Kazası: Müdür Yardımcısı ve Ailesi Yaralandı

Kastamonu'da Oto Kazası: Müdür Yardımcısı ve Ailesi Yaralandı
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Kastamonu'da meydana gelen kazada Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Recep Büyükkayıkçı ve ailesi yaralandı. Araç takla attı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması neticesinde, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Recep Büyükkayıkçı, annesi ve kızı yaralandı.

Kaza, Sinop-Kastamonu karayolu Halaçlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Bursa'ya giden Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Recep Büyükkayıkçı (55) idaresindeki 16 AKK 433 plakalı Skoda marka otomobil, tali yoldan ana yola girmek isteyen Baha Karakaya (76) yönetimindeki 37 BE 131 plakalı Ford marka kamyonet ile çarpıştı. Kazada Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Recep Büyükkayıkçı'nın kullandığı otomobil, takla attı. Kazada sürücü Büyükkayıkçı ile araçta bulunan annesi Gülten Büyükkayıkçı (78) ve kızı Kaylegül Büyükkayıkçı (11) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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