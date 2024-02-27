Kastamonu'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Taşköprü ilçesi Pirahmetli köyündeki ormanlık alanda çıktı. Einilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen sebeple ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Taşköprü ilçe merkezine yaklaşık 43 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda çıkan yangın için bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ile arazözler sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan Tosya ilçesine bağlı Keçeli köyünde otluk alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - KASTAMONU