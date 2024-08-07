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Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

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Kastamonu-İstanbul karayolu üzerinde bulunan Polis Ormanı mevkiinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ancak itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Kastamonu- İstanbul karayolu üzerinde bulunan Polis Ormanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, yakınında bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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