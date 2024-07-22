Kastamonu'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. Yangının sürdüğü ormanlık alan, dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun Alpağun köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Yangına havadan müdahale etmek amacıyla helikopter desteği de sağlandı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor. Yangının devam ettiği ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi. - KASTAMONU