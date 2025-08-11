Kastamonu'da Orman Yangını: Samanlık ve Kümes Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında samanlık, kümes ve baraka kullanılamaz hale geldi.

Olay, Araç ilçesi Uğur köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangının fark edilmesi üzerine vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Araç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangını helikopter desteğiyle söndürdü. Yangında, samanlık, kümes ve baraka yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Araç ilçesi Uğur Köyü sınırlarında çıkan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve su ikmal araçları ile yangın helikopterinin müdahalesi sonrası büyümeden söndürülmüştür. Teyakkuzda bekleyen ve hemen müdahale ederek yangını söndüren ekip arkadaşlarımızı kutlarız. Bir kez daha vatandaşlarımızı ateş yakmamaları konusunda uyarıyoruz. Bu haftanın yangın açısından büyük risk taşıdığı hatırlatırız" denildi.