Kastamonu'da Orman Yangını Hızla Söndürüldü
Güncelleme:
Kastamonu'nun Gödel köyünde çıkan orman yangını, itfaiye ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının sebebi araştırılıyor.

Kastamonu'nun Gödel köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Merkez ilçeye bağlı Gödel köyünde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verirken, ekiplerin kısa sürede müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

