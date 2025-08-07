Kastamonu'da Orman Yangını Hızla Söndürüldü

Kastamonu'nun Gödel köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Merkez ilçeye bağlı Gödel köyünde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verirken, ekiplerin kısa sürede müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KASTAMONU