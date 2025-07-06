Kastamonu'da Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Başladı

Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

Yangın, Kastamonu'nun Tosya ilçesi ile Çankırı sınırında yer alan Yukarıkayı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına ilk müdahaleyi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye araçları yaptı. Alevlerin kontrol altına alınması amacıyla bölgeye bir yangın söndürme helikopteri de gönderildi. Ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi. - KASTAMONU