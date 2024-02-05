Kastamonu'da Okul Servisleri Denetlendi

Kastamonu'da yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından sınıflarına dönen öğrencilerin güvenliğini sağlamak için polis ekipleri tarafından okul servisleri denetlendi.

Kastamonu'da yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından binlerce öğrenci, sınıflarında yeniden ders başı yaptı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü de servis denetimlerine hız verdi. Öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmaları ve okul yolunda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları adına okul servis araç ve sürücüleri denetlenirken, okul giriş çıkışlarında öğrencilerin güvenliği için denetimler yapıldı. - KASTAMONU