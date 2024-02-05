Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Okul Servisleri Denetlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kastamonu'da yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından sınıflarına dönen öğrencilerin güvenliğini sağlamak için polis ekipleri tarafından okul servisleri denetlendi.

Kastamonu'da yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından sınıflarına dönen öğrencilerin güvenliğini sağlamak için polis ekipleri tarafından okul servisleri denetlendi.

Kastamonu'da yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından binlerce öğrenci, sınıflarında yeniden ders başı yaptı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü de servis denetimlerine hız verdi. Öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmaları ve okul yolunda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları adına okul servis araç ve sürücüleri denetlenirken, okul giriş çıkışlarında öğrencilerin güvenliği için denetimler yapıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güvenlik Trafik 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title