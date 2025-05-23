Kastamonu'da Öğrencinin Parmağına Sıkışan Yüzük Itfaiye Ekiplerince Kesildi

Kastamonu'da bir öğrencinin parmağında sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Ticaret Meslek Lisesi'nde öğrenim gören bir öğrenci, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramadı. Öğrenci parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Kastamonu İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkarabildi. - KASTAMONU