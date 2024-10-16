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Kastamonu'da Öğrenci Servisi ile Tır Çarpıştı: 13 Yaralı

Kastamonu'da Öğrenci Servisi ile Tır Çarpıştı: 13 Yaralı
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Kastamonu-Ankara karayolu üzerindeki Kadıdağı mevkiinde meydana gelen kazada, öğrencileri taşıyan servisin tırla çarpışması sonucu 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve müdahale sürüyor.

Kastamonu'da öğrencileri taşıyan servisin tırla çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Ankara karayolu Kadıdağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencileri taşıyan bir servis, tır ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde müdahalesi sürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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