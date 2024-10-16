Kastamonu'da Öğrenci Servisi ile Tır Çarpıştı: 13 Yaralı

Kastamonu'da öğrencileri taşıyan servisin tırla çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Ankara karayolu Kadıdağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencileri taşıyan bir servis, tır ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde müdahalesi sürüyor. - KASTAMONU