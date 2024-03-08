Kastamonu'da Nitelikli Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Şahıslar Yakalandı

Kastamonu'nuın Taşköprü ilçesinde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan aranan.2 şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri tarafından, haklarında yakalama lkaarı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Taşköprü ilçesinde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.T. ve 23 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan E.K. isimli şahıs yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs tutuklandı. - KASTAMONU