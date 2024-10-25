Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Motosiklet Kazasında 2 Yaralı

Kastamonu'da Motosiklet Kazasında 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosikletin orta refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'da orta refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 ADL 546 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin orta refüjdeki kaldırıma çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile motosikletteki şahıslar motosikletten düşüyor. Olayı gören vatandaşlar yaralanan şahısların yardımına koşuyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kastamonu

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırının detaylarını paylaştı! Teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış

 CHP'de içerisinde gündem olan sözler! İmamoğlu, hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

Hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

 Karanlık eller yeniden iş başında! Şırnak'ta polis aracına EYP'li saldırı

Karanlık eller yeniden iş başında! Polis aracına böyle saldırdılar
Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaş Kınıkspor Eskişehirspor CANLI İZLE şifresiz! BAL LİGİ TFF Amatör Lig Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç? Line TV CANLI ŞİFRESİZ izle! Bursa Line TV telefondan, televizyondan maçlar nasıl izlenir? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 25 Ekim Cuma Ödülü hangi takım kazandı? Orgeneral Ergin Saygun kimdir? Emekli Genelkurmay 2. Başkanı Ergin Saygun ne dedi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Seyfi Birbir intihar mı etti, neden intihar etti? (Müge Anlı) Seyfi Birbir öldü mü? Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 79. bölüm SON BÖLÜM izle 25 Ekim Cuma! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 26-27 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 26-27 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.