Kastamonu'da Motosiklet Kazasında 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kastamonu'da bir otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki Furkan Buğra Şen, ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Hepkebirler Mahallesi Kefeli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Furkan Buğra Şen idaresindeki 37 ACL 596 plakalı motosiklet ile B.G. yönetimindeki 41 ADS 591 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Buğra Şen, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şen'in cenazesinin Merkez ilçeye bağlı Girdallı köyü Şıhlı Mahallesi'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

