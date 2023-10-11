Kastamonu'da Motosiklet Kazası: Sürücü İş Yerine Girdi

Kastamonu'da motosikletin gazına basan sürücü, kontrolü kaybederek bir iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Olayın ardından sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Güvenlik kamerası görüntüleri olayı kaydetti.

Kastamonu'da motosikletin gazına basan sürücü, kontrolü kaybettikten sonra bir iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Olayın ardından dükkandan motosikletini çıkartan sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Kuzeykent İş Merkezi'nde sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, ara sokaktayken motosikletin gazına basması sonucu bir anda kontrolü kaybederek iş yerine girdi. Dükkanın camı kırılırken motosiklet sürücüsü, çevredekilerin bakışları arasında hiçbir şey olmamış gibi motosikletini iş yerinden çıkartarak yoluna devam etti.

İş yeri sahibi dükkana geldiği sırada camları kırık görmesi üzerine güvenlik kamerasını kontrol etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde ara sokaktan çıkan motosikletin bir anda iş yerine girerek camları kırdığını gördü. Daha sonra görüntülerde motosikletin, olay yerinden hızla uzaklaştığı görülürken, iş yeri sahibi motosiklet sürücüsünden şikayetçi oldu. - KASTAMONU