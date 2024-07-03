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Kastamonu'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. İki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücüler, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Muammer Balta Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U. yönetimindeki 34 CGJ 902 plakalı motosiklet, E.S idaresindeki 37 AAG 106 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletlerden düşen sürücüler yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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