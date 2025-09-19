Haberler

Kastamonu'da Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Hepkebirler Mahallesi'nde otomobil ile çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü Furkan Buğra Şen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu'da Hepkebirler Mahallesinde otomobil ile çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen otomobil sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 17 Eylül'de gece saatlerinde Kastamonu'nun Hepkebirler Mahallesi Kefeli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Furkan Buğra Şen idaresindeki 37 ACL 596 plakalı motosiklet ile B.G. yönetimindeki 41 ADS 591 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Buğra Şen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü B.G., ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.G., yurt dışı çıkışı yasağı ve evi terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Semiramis Pekkan erken teşhisle hayatını kurtaran süreci anlattı

Küçük bir olayla başladı, doktorun telefonu her şeyi değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım

Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.