Kastamonu'da Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Hepkebirler Mahallesinde otomobil ile çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen otomobil sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 17 Eylül'de gece saatlerinde Kastamonu'nun Hepkebirler Mahallesi Kefeli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Furkan Buğra Şen idaresindeki 37 ACL 596 plakalı motosiklet ile B.G. yönetimindeki 41 ADS 591 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Buğra Şen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü B.G., ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.G., yurt dışı çıkışı yasağı ve evi terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. - KASTAMONU