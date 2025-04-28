Kastamonu'da motosiklet kamyona çarptı: 1 yaralı
Kastamonu'da seyir halindeki motosiklet, kamyona çarptı.
Kastamonu'da seyir halindeki motosiklet, kamyona çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesi Şehit Er Rahmi Yılmazer Caddesi üzerinde İnebolu Adalet Sarayı önünde Haydar D. idaresindeki 37 ADR 575 plakalı motosiklet, önünde seyreden Serkan E. yönetimindeki 37 ACA 926 plakalı kamyona çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Haydar D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa