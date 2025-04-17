Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı

Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı
İstanbul Havalimanı'na aynı anda üç uçak iniş ve kalkış yaptı

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk gerçekleşti
CHP kurultayına iptal davası bugün! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

CHP'de kritik gün geldi çattı! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

Kastamonu'da Motosiklet Denetimleri: 146 Sürücüye Ceza

Kastamonu'da Motosiklet Denetimleri: 146 Sürücüye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da yapılan 15 günlük denetimlerde 1343 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Kask takmayan 146 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 23 motosiklet trafikten men edildi.

Kastamonu'dapolis ekipleri tarafından 15 günde bin 343 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. Yapılan tüm uyarılara rağmen kask takmadığı tespit edilen 146 sürücüye işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince 1-15 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde bin 343 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. Koruyucu tertibat kullanmanın önemini defalarca vurgulayan trafik ekipleri tüm uyarılara rağmen kask takmayan 146 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygularken, 23 motosiklet trafikten men edildi.

Öte yandan, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "Araç Huzur Uygulaması" çerçevesinde ise Araç ilçesinde 157 şahıs kontrol edildi, 45 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde eksikliği bulunan 2 araç trafikten men edildi. - KASTAMONU

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.