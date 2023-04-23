Kastamonu'da motor kısmında yangın çıkan kamyonu itfaiye söndürdü
3. Sayfa Haberleri
Kastamonu'da motor kısmında yangın çıkan kamyonu itfaiye ekipleri söndürdü.
Kastamonu'da motor kısmında yangın çıkan kamyonu itfaiye ekipleri söndürdü. Kamyonda maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, İhsangazi- Kastamonu karayolu üzerinde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Olay yerine çağrılan Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince motor kısmı alev alan kamyondaki yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle kamyonda maddi hasar oluştu. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa