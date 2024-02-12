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Kastamonu'da minibüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Kastamonu'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Doğu Çevre Yolu Tosya Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan, Reşat T. yönetimindeki 37 S 0026 plakalı Volkswagen marka minibüs ile Abdullah T. (76) idaresindeki 37 DD 492 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı.

Yaşanan kazada sürücüler ile servis aracında bulunan Nebiye G., Derya Ö., Rukiye B. ve Havva Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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