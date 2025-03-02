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Kastamonu'da Minibüs Devrildi: 3 Yaralı

Kastamonu'da Minibüs Devrildi: 3 Yaralı
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Kastamonu Doğu Çevreyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen minibüste 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis inceleme başlattı.

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu Doğu Çevreyolu Örencik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Mehmet Akif K. idaresindeki 37 FC 830 plakalı Hyundai marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarpan minibüs devrildi. Kazada sürücü ile aynı aileden Lütfi K. ve Hanife K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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