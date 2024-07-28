Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da mezarlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Araç ilçesinde mezarlıkta çıkan örtü yangını, hızlı müdahale ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde mezarlıkta çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Araç ilçesi Şehrimanlar köyü mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlıktaki otların bilin meyen sebeple tutuşması neticesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu İnceleme İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

 Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

 İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir

İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir

 İşleri güçleri LGBT propagandası! DEM'li vekil olimpiyatlardaki rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi

İşleri güçleri LGBT propagandası! DEM'li vekil olimpiyatlardaki rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title