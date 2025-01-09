Kastamonu'da Mezarlık Ziyareti İçin Giden Vatandaş Ormanda Ölü Bulundu

Kastamonu'da bir vatandaş, mezarlık ziyareti için gittiği köyün ormanında ölü bulundu.

Kastamonu İl merkezinde ikamet eden Ramis Özyıldız (42), mezarlık ziyareti için gittiği Araç ilçesinin Şiringüney köyünde ormanlık alanda ölü bulundu. Özyıldız'ın cansız bedenine ulaşan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Özyıldız'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Civelek'in kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonrası belli olacak. - KASTAMONU