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Kastamonu'da Metruk Evde Yangın Paniğe Neden Oldu

Kastamonu'da Metruk Evde Yangın Paniğe Neden Oldu
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uzun süredir kullanılmayan bir evde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlarda paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının sebebi araştırılıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uzun süredir kullanılmayan metruk bir evde çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesindeki Hocaimat Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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