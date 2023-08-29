Kastamonu'da metamfetamin ve kannabinoid ile yakalanan şahıslar tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde bulunduran iki şahıs tutuklandı. Üst aramasında metamfetamin ve kannabinoid ele geçirilen şahıslar adliyeye sevk edildi.

Kastamonu'da metamfetamin ile kannabinoid ile yakalanan iki şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Şahısların yapılan üst aramasında 32,84 gram metamfetamin ve 60,71 gram kannabinoid ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.D. ve S.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU