Kastamonu'da Metaferamin ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından metaferamin ile yakalanan şahıs tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yakalanan şahısın üstünde metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve kilitli şeffaf poşetler bulundu.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından metaferamin ile yakalanan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede tespiti yapılan bir şahsın yapılan üst ve eşya aramasında bir miktar metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve 55 adet kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.
Yakalanan Ö.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU