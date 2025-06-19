Kastamonu'da Merdivenlerden Düşen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeli Metin Kapulu Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Merdivenlerden Düşen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeli Metin Kapulu Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'da evinin merdivenlerinden düşerek ağır yaralanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Metin Kapulu, tedavi gördüğü hastanede 18 günlük hayat mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Kastamonu'da ikamet ettiği evinin merdivenlerinden düşmesi sonucu ağır yaralanan Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Metin Kapulu, tedavi gördüğü hastanede hayat mücadelesini kaybetti.

Olay, 1 Haziran'da Kastamonu'da Hisarardı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sevim Kaya'nın kardeşi Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Metin Kapulu, evinin merdivenlerinden kayarak merdiven boşluğuna düştü. Belinde ve kaburgalarında kırıklar aynı zamanda iç organlarında hasar oluşan Metin Kapulu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen şahıs, evinde istirahat ettiği sırada tekrar rahatsızlandı.

İç kanama geçiren, nefes darlığı ve böbrek yetmezliği şüphesiyle tekrar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Metin Kapulu, yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek yapılan müdahalelere rağmen 18 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Kapulu'nun cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Hz. Pir Şeyh Şab'an-ı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gümüşlüce Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedilecek. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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